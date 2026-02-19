Community Healthcare Trust stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Community Healthcare Trust präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Community Healthcare Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Healthcare Trust 29,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr hatte Community Healthcare Trust -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 121,19 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 115,79 Millionen USD umgesetzt worden waren.

