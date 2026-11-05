Community Healthcare Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Community Healthcare Trust hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Community Healthcare Trust 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 32,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Healthcare Trust 31,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at