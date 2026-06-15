Healthcare Trust Aktie
ISIN: US42226B1052
|
15.06.2026 14:31:25
Community Healthcare Trust vs. Sabra Health Care REIT: Which Real Estate Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors seeking reliable income often look to healthcare properties for stability, which makes the choice between Community Healthcare Trust (NYSE:CHCT) and Sabra Health Care REIT (NASDAQ:SBRA) a compelling comparison for 2026.Community Healthcare Trust carves out a niche by focusing on smaller outpatient facilities, whereas Sabra Health Care REIT operates as an industry giant with a wide reaching portfolio of long-term care beds. Both companies offer unique advantages depending on your preference for specialized niche properties or broad scale within the medical facility landscape.Community Healthcare Trust targets a specific niche within the healthcare sector by acquiring outpatient facilities in non-urban and suburban markets. The portfolio consists of nearly 198 properties across 35 states, serving a variety of medical providers such as behavioral health and specialty clinics. While the company maintains a broad tenant base, its largest rent contributors include US HealthVest at roughly 7.3% and Lifepoint Health at approximately 6.4% of annualized rent.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Community Healthcare Trust Inc
|15,19
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|Sabra Health Care REIT Inc
|15,83
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