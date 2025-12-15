Community Investors Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Community Investors Bancorp lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 0,420 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Community Investors Bancorp 5,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at