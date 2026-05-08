Community Investors Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Community Investors Bancorp hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Community Investors Bancorp 0,440 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,93 Prozent auf 5,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at