Community Investors Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Community Investors Bancorp äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Community Investors Bancorp 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Community Investors Bancorp 5,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at