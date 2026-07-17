Community Trust Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Community Trust Bancorp hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Community Trust Bancorp 1,38 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Community Trust Bancorp im vergangenen Quartal 108,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Community Trust Bancorp 101,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at