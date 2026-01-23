|
Community Trust Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Community Trust Bancorp präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 106,1 Millionen USD gegenüber 97,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,61 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 409,34 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Community Trust Bancorp 374,43 Millionen USD umgesetzt.
