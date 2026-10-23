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23.10.2026 06:31:29
Community Trust Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Community Trust Bancorp hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Community Trust Bancorp im vergangenen Quartal 113,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Community Trust Bancorp 103,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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