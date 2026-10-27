CommVault Systems Aktie
WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024
|
27.10.2026 12:59:47
CommVault Systems, Inc. Reports Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - CommVault Systems, Inc. (CVLT) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $29.11 million, or $0.69 per share. This compares with $14.73 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, CommVault Systems, Inc. reported adjusted earnings of $58.31 million or $1.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $312.38 million from $276.18 million last year.
CommVault Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.11 Mln. vs. $14.73 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.33 last year. -Revenue: $312.38 Mln vs. $276.18 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CommVault Systems IncShs
|
26.10.26
|Ausblick: CommVault Systems legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: CommVault Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: CommVault Systems legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: CommVault Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CommVault Systems IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CommVault Systems IncShs
|154,70
|3,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.