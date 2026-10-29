CommVault Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CommVault Systems hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 312,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CommVault Systems einen Umsatz von 276,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at