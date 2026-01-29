|
CommVault Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CommVault Systems hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
CommVault Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,50 Prozent auf 313,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 262,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
