CommVault Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CommVault Systems hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat CommVault Systems 276,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 233,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at