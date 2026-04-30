CommVault Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CommVault Systems hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte CommVault Systems 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 311,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 275,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,58 USD. Im Vorjahr waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,18 Milliarden USD gegenüber 995,62 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at