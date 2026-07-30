CommVault Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CommVault Systems ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CommVault Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,520 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 314,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 282,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at