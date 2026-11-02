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02.11.2026 06:31:29
ComNav Technology präsentierte Quartalsergebnisse
ComNav Technology hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 CNY gegenüber -0,180 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ComNav Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 64,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 68,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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