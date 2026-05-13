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13.05.2026 06:31:29
COMO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
COMO präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,970 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,78 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte COMO einen Umsatz von 1,69 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,27 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,32 Milliarden JPY gegenüber 7,11 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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