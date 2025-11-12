COMO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

COMO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

COMO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,58 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,77 Milliarden JPY – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 1,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at