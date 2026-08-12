COMO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COMO hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte COMO ein EPS von -4,760 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat COMO im vergangenen Quartal 1,83 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COMO 1,86 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at