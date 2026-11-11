COMO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

COMO stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,43 Prozent auf 1,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte COMO 1,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at