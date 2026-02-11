COMO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

COMO äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

COMO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at