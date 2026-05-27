Comp Safe Support: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Comp Safe Support hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 213,9 Millionen PLN – ein Plus von 26,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Comp Safe Support 168,5 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at