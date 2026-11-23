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23.11.2026 06:31:29
Comp Safe Support zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Comp Safe Support präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Comp Safe Support ein EPS von 0,700 PLN je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 190,0 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,5 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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