COMPA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

COMPA hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 128,3 Millionen RON beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,1 Millionen RON umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at