|
02.03.2026 06:31:29
COMPA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
COMPA ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COMPA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 125,1 Millionen RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 142,2 Millionen RON ausgewiesen.
Der Umsatz lag bei 549,24 Millionen RON – das entspricht einem Abschlag von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 628,74 Millionen RON erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.