COMPA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

COMPA ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COMPA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 125,1 Millionen RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 142,2 Millionen RON ausgewiesen.

Der Umsatz lag bei 549,24 Millionen RON – das entspricht einem Abschlag von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 628,74 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at