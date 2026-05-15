Compal Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Compal Electronics hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Compal Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at