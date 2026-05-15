Compal Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Compal Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,36 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at