Compal Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Compal Electronics lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,45 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Compal Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 TWD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 201,30 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 199,10 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at