Companhia Brasileira de Aluminio Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Companhia Brasileira de Aluminio Un gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Companhia Brasileira de Aluminio Un im vergangenen Quartal 508,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Companhia Brasileira de Aluminio Un 353,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at