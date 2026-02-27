Companhia Brasileira de Distribuicao: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Companhia Brasileira de Distribuicao hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,17 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Companhia Brasileira de Distribuicao ein Ergebnis je Aktie von -2,370 BRL vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,11 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 5,22 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,680 BRL. Im Vorjahr waren -5,400 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,11 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,79 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at