Companhia Brasileira de Distribuicao: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Companhia Brasileira de Distribuicao hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,550 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Companhia Brasileira de Distribuicao im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,56 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 4,49 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at