07.11.2025 06:31:29
Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) 836,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 810,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
