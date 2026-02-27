Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 947,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 894,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,99 Prozent gesteigert.

Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,300 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,85 Prozent auf 3,42 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,155 USD sowie einen Umsatz von 3,66 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at