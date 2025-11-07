Companhia Brasileira de Distribuicao verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Brasileira de Distribuicao hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,27 BRL gegenüber -0,630 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,49 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,56 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at