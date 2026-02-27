|
Companhia Brasileira de Distribuicao : Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Companhia Brasileira de Distribuicao stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 BRL gegenüber -2,250 BRL im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,11 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,680 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Companhia Brasileira de Distribuicao ein Ergebnis je Aktie von -5,400 BRL vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Companhia Brasileira de Distribuicao im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,11 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 18,79 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
