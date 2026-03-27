|
27.03.2026 06:31:29
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan : Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 BRL, nach 0,060 BRL im Vorjahresvergleich.
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 542,7 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 524,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.
Auf der Umsatzseite hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan im vergangenen Geschäftsjahr 2,17 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 1,95 Milliarden BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.