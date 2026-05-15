Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan : Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 BRL je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 565,0 Millionen BRL im Vergleich zu 574,2 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at