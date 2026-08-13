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13.08.2026 06:31:29
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,09 BRL gegenüber 0,070 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 574,5 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 530,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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