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13.08.2026 06:31:29
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 574,5 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 530,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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