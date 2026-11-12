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12.11.2026 06:31:28
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 BRL. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,090 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 557,9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 520,5 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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