Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 BRL je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 520,5 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 496,6 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at