Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 BRL gegenüber 0,060 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 542,7 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 524,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan im vergangenen Geschäftsjahr 2,17 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 1,95 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at