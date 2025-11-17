|
17.11.2025 06:31:29
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,10 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 520,5 Millionen BRL – ein Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan 496,6 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
