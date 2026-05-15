|
15.05.2026 06:31:29
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,10 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 565,0 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 574,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.