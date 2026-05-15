Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,10 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 565,0 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 574,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at