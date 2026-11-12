Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan : Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 557,9 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 520,5 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at