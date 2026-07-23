Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,67 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Milliarden BRL – ein Plus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A 4,59 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at