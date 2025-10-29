Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,91 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A 1,08 BRL je Aktie verdient.

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,70 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,86 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at