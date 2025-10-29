Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B präsentierte Quartalsergebnisse

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 BRL gegenüber 1,19 BRL im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,70 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 3,86 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at