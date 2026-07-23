Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 BRL, nach 2,93 BRL im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 5,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at