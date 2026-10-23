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23.10.2026 06:31:29
Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,82 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 BRL in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,66 Prozent auf 4,48 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Companhia de Electricidade da Bahia COELBA B 4,70 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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